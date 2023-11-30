Госдума до 2025 года продлила авторизацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы

Закон, запрещающий с 1 декабря 2023 года использование иностранных ресурсов, был принят в июле. Согласно документу, в качестве идентификатора российским пользователям нужно использовать российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, а также портал «Госуслуги» или биометрию.

Принятый парламентариями законопроект, продлевает переходный период до 1 января 2025 года. До этой даты российские IT-компании смогут использовать собственные информационные системы для авторизации пользователей.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому дополнительное подтверждение входа (двухфакторная аутентификация) на сайте «Госуслуги», стало обязательным для всех пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

