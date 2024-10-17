Оператор карт «Мир» представил оплату через iPhone без Apple Pay

«Уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию. Мы в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли у себя в свои мобильные приложения ее встраивать», — сказал он.

По словам Дубынина, решение будет работать через Bluetooth. Новое решение получит название «Волна» и сможет функционировать также без доступа к интернету. Однако для внедрения технологии потребуются платежные терминалы нового типа.

Ранее опрос Центробанка показал, что около 75% россиян отдают предпочтение безналичным способам оплаты. Уточняется, что вторым по популярности способом расчета стали мобильные переводы и онлайн-банки, которые выбирают 48% россиян. В тройку лидеров также входит Система быстрых платежей (СБП), которую используют 28% респондентов, напоминает «Радиоточка НСН».

