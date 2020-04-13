Госавтоинспекция из-за COVID-19 приостановила приём экзаменов на права
Госавтоинспекция из-за ситуации с распространением COVID-19 приостановила приём экзаменов на право управления транспортными средствами. Как пишет ТАСС, об этом рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин. При этом он подчеркнул, что сроки действия этого ограничения пока не определены, и будут конкретизироваться в зависимости от ситуации с распространением COVID-19, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что Госавтоинспекция изменила порядок работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ведомство приняло решение по возможности минимизировать общение сотрудников с гражданами. В частности, временно отменяется штраф за несвоевременную регистрацию ТС. Кроме того, запись на регистрацию автомобилей, прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений будет производиться через портал государственных услуг, отмечает РЕН ТВ.
Помимо этого, будет минимизировано нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС. Планируется, что и сами инспекторы будут реже останавливать автомобили на улицах.
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