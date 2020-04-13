Госавтоинспекция из-за COVID-19 приостановила приём экзаменов на права

Ранее НСН писала, что Госавтоинспекция изменила порядок работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ведомство приняло решение по возможности минимизировать общение сотрудников с гражданами. В частности, временно отменяется штраф за несвоевременную регистрацию ТС. Кроме того, запись на регистрацию автомобилей, прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений будет производиться через портал государственных услуг, отмечает РЕН ТВ.



Помимо этого, будет минимизировано нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС. Планируется, что и сами инспекторы будут реже останавливать автомобили на улицах.





