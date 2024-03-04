«Ежегодный ужас»: Шашлыки и сухая трава в мае могут стать катастрофой для Москвы

По словам Ярошенко, всё упирается в регулирование - главное убрать из законодательства мотивы, которые стимулируют людей к палу травы.

«Например, два года назад резко выросли штрафы за сухую траву на участке – до 20 тысяч рублей. Убрать сухую траву весной – нереально. У сельского жителя единственный вариант – спалить её тайком. Второе – штрафы за зарастание сельхозземель лесом - до 50 тысяч рублей с гражданина, до 700 тысяч с организации. То же самое - спалить вместе с сухой травой весной, пока особо никто не видит. Плюс практика контролируемых профилактических выжиганий сухой травы весной. Люди видят, как сами работники государственных и муниципальных организаций траву жгут, и копируют их поведение», - сказал он.

Ярошенко также отметил, что снег, выпавший за зиму, не предотвратит природные пожары в средней полосе в этом году. Сезон шашлыков - главный фактор риска, в том числе для столичного региона.

«Мы его с ужасом ждём каждый год. Сухая трава и массовый выезд людей на природу на майские праздники - шаг к катастрофе. Для окрестностей Москвы прогноз неблагоприятный. Вряд ли что-по похожее на пожары 2010 года, но будет хуже среднего. Причём Калининградская и Астраханская области, Приморье к этому времени уже успокаиваются. Таким образом, на майские праздники будет другая картина по регионам», - отметил собеседник НСН.

Ранее председатель электротехнического комитета TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ещё об одном факторе риска в плане пожаров. По его словам, огромное число возгораний в Москве и области происходит из-за сбоев в электротехнике системы подогрева кровли.

