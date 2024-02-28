Сухая растительность загорелась в Ставропольском крае

Сухостой на площади шесть тысяч квадратных метров загорелся в Ставропольском крае, сообщает МСЧ РФ в своём Telegram-канале.

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По данным ведомства, инцидент произошёл в Кисловодске в районе горы Большое седло.

«Огнеборцы ликвидируют крупный пожар... горит сухая растительность. Фронт возгорания - 6 000 метров», - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что на месте происшествия работают 55 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее лесной пожар произошел во включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО аргентинском национальном парке Лос-Алерсес, огонь охватил более 1 тысячи га территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МЧС РФ
ТЕГИ:МЧС РФПожарСтавропольский Край

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