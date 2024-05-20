Горячую воду начали отключать в Москве

В ходе проверок специалисты занимаются обнаружением и восстановлением потенциально ненадежных участков тепловых сетей. Это необходимо для обеспечения теплоснабжением москвичей. Также в это время проводятся профилактические и капитальные ремонты центральных тепловых пунктов и тепловых станций, перекладка трубопроводов, ремонты и обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения и водоснабжения.

Согласно нормативам отключать горячую воду можно не более чем на 14 дней, в Москве этот срок составляет 10 дней. График отключения доступен на портале mos.ru

Ранее кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Оксана Васильева заявила, что самовольное присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения грозит нарушителю административным либо уголовным наказанием.

