Горячую воду начали отключать в Москве
Отключать горячую воду начали в Москве 20 мая. Отмечается, что это происходит в рамках ежегодной подготовки к осенне-зимнему периоду после отопительного сезона, проводятся гидравлические испытания теплосетей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Городского хозяйства.
В ходе проверок специалисты занимаются обнаружением и восстановлением потенциально ненадежных участков тепловых сетей. Это необходимо для обеспечения теплоснабжением москвичей. Также в это время проводятся профилактические и капитальные ремонты центральных тепловых пунктов и тепловых станций, перекладка трубопроводов, ремонты и обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения и водоснабжения.
Согласно нормативам отключать горячую воду можно не более чем на 14 дней, в Москве этот срок составляет 10 дней. График отключения доступен на портале mos.ru
Ранее кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Оксана Васильева заявила, что самовольное присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения грозит нарушителю административным либо уголовным наказанием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru