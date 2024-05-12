Число погибших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до пяти

Пять человек погибли при обрушении подъезда многоэтажного дома в Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мэрия Белгорода опровергла сообщения об эвакуации жителей

«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», - сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели продолжают поиск людей под обломками. Ранее из-под завалов извлекли мужчину. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстреле Белгорода пострадали 19 человек, повреждено 62 квартиры и 11 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры