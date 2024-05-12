Число погибших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до пяти
12 мая 202418:45
Пять человек погибли при обрушении подъезда многоэтажного дома в Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», - сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Спасатели продолжают поиск людей под обломками. Ранее из-под завалов извлекли мужчину. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстреле Белгорода пострадали 19 человек, повреждено 62 квартиры и 11 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru