Горожане с QR-кодами в период нерабочих дней смогут посещать музеи и театры

По его словам, в период нерабочих дней, объявленных в столице с 28 октября по 7 ноября 2021 года, организации культуры можно будет посещать только при использовании QR-кодов и защитных масок, а заполняемость помещений не будет превышать 50%.

Градоначальник отметил, что с 8 ноября москвичи также смогут посещать театры и музеи при наличии QR-кодов и защитных масок, однако максимальную заполняемость увеличат до 70%.

«Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры», - добавил московский мэр.

Ранее Собянин заявил, что после 8 ноября в Москве останутся в силе ряд защитных мер против коронавируса.