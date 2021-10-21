Горожане с QR-кодами в период нерабочих дней смогут посещать музеи и театры

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте написал, что в период длинных выходных москвичи, обладающие QR-кодами, смогут посещать музеи и театры.

Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября

По его словам, в период нерабочих дней, объявленных в столице с 28 октября по 7 ноября 2021 года, организации культуры можно будет посещать только при использовании QR-кодов и защитных масок, а заполняемость помещений не будет превышать 50%.

Градоначальник отметил, что с 8 ноября москвичи также смогут посещать театры и музеи при наличии QR-кодов и защитных масок, однако максимальную заполняемость увеличат до 70%.

«Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры», - добавил московский мэр.

Ранее Собянин заявил, что после 8 ноября в Москве останутся в силе ряд защитных мер против коронавируса.

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ФОТО: mos.ru/М. Денисов
ТЕГИ:КарантинКоронавирусСергей СобянинМузеиТеатрыМосква
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