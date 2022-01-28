Городской суд Санкт-Петербурга отказался признать введение QR-кодов незаконным
Городской суд Санкт-Пербурга отказал в удовлетворении иска, который подали жители, несогласные с введением QR-кодов. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
По их мнению, это нарушает их конституционные права, а также противоречит целому ряду ранее принятых законов, в том числе «О персональных данных» и «Об основах здоровья граждан в РФ».
Как сообщает «Интнфакс», подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе и Свердловской области.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что QR-коды ничего сами по себе не решают и не защищают, все зависит от сознательности граждан.
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