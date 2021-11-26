Горняк из Кузбасса назвал главную ошибку на шахте «Листвяжная»

Ключевой ошибкой, приведшей к взрыву на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, стала ложная инспекция техники безопасности. Об этом заявил подземный электрослесарь Александр Ильчук, который работал в этой шахте.

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Ильчук отметил, что перед началом проверки шахту тщательно готовят, производят осланцевание штреков, чтобы предупредить возможный взрыв угольной пыли. При этом каждый день проводить такие работы нет времени.

«Если будет все строго и по правилам, тогда будет меньше добычи угля. На устранение всех предписаний нет времени. Перед инспектором сделали — он ушел, дальше все заново», - рассказал горняк в интервью «Ленте.ру». По его словам, инспекторы могут даже не провести осмотр шахты и выписать штрафы, не спускаясь вглубь.

Жертвами взрыва стали 46 горняков и 6 спасателей, предварительной причиной стало превышение концентрации метана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьКузбассШахтыШахтеры
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