Гордон написала заявление в СКР на бывшего мужа Сергея Жорина

Ранее в интернете появилось видео, на котором Гордон предстает в странном состоянии. Запись была сделана Жориным, когда они еще находились в браке. Адвокат заявил что снял видео для подстраховки, так как после таких инцидентов Гордон якобы обвиняла его в нанесении побоев.

Сама Гордон в ответил заявила, что появление этой записи именно сейчас стало следствием ее конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным и певицей Валерией.

Пригожин в интервью НСН заочно ответил Екатерине Гордон и заявил, что та якобы «ревнует» из-за того, что Валерия собралась в большую политику и создает партию «Сильные женщины», с которой намерена баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

