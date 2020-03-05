Гордон написала заявление в СКР на бывшего мужа Сергея Жорина
Основатель Алиментного фонда, правозащитница, юрист Екатерина Гордон сообщила в интервью НСН, что подала в Следственный комитет заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности своего бывшего супруга, адвоката Сергея Жорина.
Собеседница НСН уточнила, что просит возбудить на Жорина уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни», санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Гордон предстает в странном состоянии. Запись была сделана Жориным, когда они еще находились в браке. Адвокат заявил что снял видео для подстраховки, так как после таких инцидентов Гордон якобы обвиняла его в нанесении побоев.
Сама Гордон в ответил заявила, что появление этой записи именно сейчас стало следствием ее конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным и певицей Валерией.
Пригожин в интервью НСН заочно ответил Екатерине Гордон и заявил, что та якобы «ревнует» из-за того, что Валерия собралась в большую политику и создает партию «Сильные женщины», с которой намерена баллотироваться в Госдуму в 2021 году.
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