«Бесфамильный фальсификат!» Пригожин о Гордон

Журналист, певица, юрист Екатерина Гордон решила объявить «войну» продюсеру Иосифу Пригожину. Поводом для этого стал скандал, разгоревшийся в сети после того, как супруга Пригожина, певица Валерия объявила о намерении создать партию «Сильные женщины», вместе с которой она собирается баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Предполагается, что главной целью кампании будет защита жертв домашнего насилия. Однако такой поворот не понравился Гордон, которая тоже занимается этой темой. По её мнению, Валерия – «человек, который не способен объединять, без возраста, позиции, проблем, эмоций».

На защиту супруги встал ее муж – продюсер Иосиф Пригожин. В комментариях он назвал Гордон «жабой» и отметил, что причина ее претензий к Валерии – в женской ревности. Екатерина Гордон в ответ заявила, что намерена раскрыть общественности неприглядные поступки, которые, по её мнению, лежат на совести Иосифа Пригожина. Она назвала его опасным человеком, добавив, что присутствие продюсера в публичной жизни опасно для общества. «Только бы таких лживых людей, как он, не было во власти, потому что это ознаменует начало конца», - заявила Гордон.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил возмущение нападками правозащитницы. По его словам, они не знакомы с Гордон и не собираются позволять ей высказываться об их семье в подобном ключе.

«А кто такая Катя Гордон? Адвокат без статуса, певица без голоса. Она имитировала драку с адвокатом Сергея Жорина. Ей требуется лечение. Валерия с ней даже не знакома. Я с ней тоже не знаком. Она пытается привлечь нас к своему конфликту. Она утверждает, что была якобы избита Жориным. У нее были виды на общество сильных женщин, она пользуется фамилией известного телеведущего, у неё нет своей фамилии. Она использует ситуацию для собственного пиара. Она никто. Она не может никому давать никакую оценку и говорить о том, кто что-то может, а кто не может. Она тупо монетизирует искусственно созданный образ жертвы. Нужно ее разоблачить. Жертва не она, а те, кто имеют с ней дело. Начиная с Александра Гордона и заканчивая ее же клиентами, дела которых она благополучно проигрывает (жена Кержакова и т.д.). При этом, проигрывая дела, она продает своих клиентов на телевизионные шоу, об этом писал в Twitter Малахов», - отметил он.