«Бесфамильный фальсификат!» Пригожин о Гордон
Популярный продюсер в эфире НСН сравнил свою жену с критикующей их правозащитницей не в пользу последней.
Журналист, певица, юрист Екатерина Гордон решила объявить «войну» продюсеру Иосифу Пригожину. Поводом для этого стал скандал, разгоревшийся в сети после того, как супруга Пригожина, певица Валерия объявила о намерении создать партию «Сильные женщины», вместе с которой она собирается баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Предполагается, что главной целью кампании будет защита жертв домашнего насилия. Однако такой поворот не понравился Гордон, которая тоже занимается этой темой. По её мнению, Валерия – «человек, который не способен объединять, без возраста, позиции, проблем, эмоций».
На защиту супруги встал ее муж – продюсер Иосиф Пригожин. В комментариях он назвал Гордон «жабой» и отметил, что причина ее претензий к Валерии – в женской ревности. Екатерина Гордон в ответ заявила, что намерена раскрыть общественности неприглядные поступки, которые, по её мнению, лежат на совести Иосифа Пригожина. Она назвала его опасным человеком, добавив, что присутствие продюсера в публичной жизни опасно для общества. «Только бы таких лживых людей, как он, не было во власти, потому что это ознаменует начало конца», - заявила Гордон.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил возмущение нападками правозащитницы. По его словам, они не знакомы с Гордон и не собираются позволять ей высказываться об их семье в подобном ключе.
«А кто такая Катя Гордон? Адвокат без статуса, певица без голоса. Она имитировала драку с адвокатом Сергея Жорина. Ей требуется лечение. Валерия с ней даже не знакома. Я с ней тоже не знаком. Она пытается привлечь нас к своему конфликту. Она утверждает, что была якобы избита Жориным. У нее были виды на общество сильных женщин, она пользуется фамилией известного телеведущего, у неё нет своей фамилии. Она использует ситуацию для собственного пиара. Она никто. Она не может никому давать никакую оценку и говорить о том, кто что-то может, а кто не может. Она тупо монетизирует искусственно созданный образ жертвы. Нужно ее разоблачить. Жертва не она, а те, кто имеют с ней дело. Начиная с Александра Гордона и заканчивая ее же клиентами, дела которых она благополучно проигрывает (жена Кержакова и т.д.). При этом, проигрывая дела, она продает своих клиентов на телевизионные шоу, об этом писал в Twitter Малахов», - отметил он.
Пригожин сравнил Валерию и Гордон, заявив, что в отличие от его жены, правозащитница может похвастаться только чужой фамилией. Он назвал ее пустым местом и сравнил с паленой водкой.
«Валерия – народная артистка России. Ее наградил президент Российской Федерации. Она получила признание миллионов людей нашей страны, она отработала десятки тысяч концертов, продано сотни миллионов пластинок. Это хайп на нашем имени. У нее нет статуса. Оказывается, Катя Гордон определяет место под солнцем для человека. Она фальсификат. Для меня Катя Гордон – это как «паленая водка». Она по природе вруниха . А для врунов самое страшное это разоблачение. Спокойное, экспертное разоблачение. Без перехода на оскорбления. С фактами и мнением экспертов, психологов, психиатров», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Гордон выложила в сети сатирическое стихотворение собственного сочинения, посвящённое звездной чете. Пригожин оставил комментарий прямо под публикацией: «Долбанутая на всю голову. Клиника уже не поможет». На что юрист упрекнула его в отсутствии чувства юмора и негативном отношении к женщинам.
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