Горбачеву доставили в СК для следственных действий

Найденную в Москву фигуристку Алину Горбачеву, которую обнаружили в кинотеатре торгового центра, доставили в Следственный комитет, сообщает СУ СК по региону.

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Эти действия проходят при участии законного представителя 16-летней девушки и психолога.

В последний раз девушка дважды заходила в пекарню. Алину отследили по камерам наблюдения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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