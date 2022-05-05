YouTube заблокировал трансляции канала Радио «Радонеж»

В сообщении говорится, что причиной блокировки видеохостинг назвал «дискриминационные высказывания», якобы имевшие место в программах о спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. В этой связи редакция считает, что их апелляция к YouTube вряд ли увенчается успехом.

Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров заявил, что в Роскомнадзор будет направлена жалоба на действия видеохостинга.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации, и если видеохостинг будет нарушать российские законы, то его ждет блокировка, пишут «Известия».

