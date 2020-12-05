Google удалил аккаунт и видео блогера, арестованного из-за смерти девушки в эфире
Google удалил аккаунт и все видеозаписи на принадлежащем компании портале YouTube блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, арестованного после гибели девушки во время организованного им прямого эфира. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Представители компании заявили, что были потрясены известием о гибели девушки во время трансляции. В Google подчеркнули, что прямая трансляция изначально проходила не в YouTube, поэтому из памяти видеосервиса были удалены копии видеозаписей, а также связанный с ними аккаунт.
Организация заявила о недопустимости подобного контента на YouTube. Блогеру предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 части 4 УК РФ. Ранее НСН писала, что Решетников уже признался в избиении подруги.
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