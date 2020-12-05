Google удалил аккаунт и видео блогера, арестованного из-за смерти девушки в эфире

Представители компании заявили, что были потрясены известием о гибели девушки во время трансляции. В Google подчеркнули, что прямая трансляция изначально проходила не в YouTube, поэтому из памяти видеосервиса были удалены копии видеозаписей, а также связанный с ними аккаунт.

Организация заявила о недопустимости подобного контента на YouTube. Блогеру предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 части 4 УК РФ. Ранее НСН писала, что Решетников уже признался в избиении подруги.



