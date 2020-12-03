В Госдуме призвали к «репрессиям» «Reeflay»-блогосферы

В Госдуме считают необходимым, чтобы государство вмешалось в ситуацию в блогосфере, где всё чаще происходят шокирующие случаи. Последний по времени у всех на слуху - стример Станислав Решетников (Reeflay) вёл прямой эфир из дома в подмосковном Раменском в то время, как рядом с ним лежало тело уроженки Краснодара Валентины Григорьевой.

Выяснилось, что девушка умерла от издевательств блогера – он уже признался, что избил её и выставил без одежды на мороз. На подобные дикие сюжеты в последнее время появился запрос, отметил в эфире «Радио 1» член комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Анатолий Выборный.

Больше всего депутат беспокоят даже не блогеры, готовые на такие выходки, а то, что есть желающие смотреть подобное. Выборный уверен, что государство должно принять жёсткие меры, вплоть до карательных, к тем, кто публикует такой контент.

По словам парламентария, такая информация должна блокироваться в считанные минуты, как только появляется в сети – в первую очередь, чтобы не травмировать психику детей. Выборный уверен, что в ближайшее время появятся киберследователи, кибердружинники и киберпрокуроры, которые и будут контролировать блогосферу в этом плане.

