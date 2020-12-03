Подруга блогера Reeflay перед смертью была избита

Блогер Reeflay (Стас Решетников) избил свою девушку перед тем, как отправить ее на мороз. Валя Григорьева погибла от переохлаждения и черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на судмедэкспертов.

Специалисты обнаружили у девушки на голове субдуральную гематому, а на теле было множество синяков и ссадин.

Сам блогер уже признался в избиении подруги.

СМИ: подруга блогера Reeflay скончалась в прямом эфире

Решетников задержан на 48 часов, в ближайшее время против него следователи могут возбудить уголовное дело по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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