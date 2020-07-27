Google разрешит своим сотрудникам работать из дома до лета 2021

А ранее стало известно, что американская корпорация Amazon объявила о продлении удаленного режима работы для своих сотрудников до 8 января из-за пандемии коронавируса.

Им, при этом, предлагается работать и в офисе, где обеспечены необходимые условия "санитарной" безопасности. Однако тем сотрудникам, которые могут эффективно работать из дома, рекомендуется воздержаться от посещения офиса.

