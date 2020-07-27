Google разрешит своим сотрудникам работать из дома до лета 2021
Работать из дома, по крайней мере, до лета 2021 своим сотрудникам намерена корпорация Google. Об этом сообщает The Wall Street Journal, подчёркивая, что на это решение коснется примерно 200 тысяч сотрудников. Издание отмечает, что компания может объявить о новом графике для сотрудников сегодня, 27 июля. Если это произойдёт, то корпорация станет первым крупным IT-гигантом, который продлил режим удаленной работы на такой срок.
А ранее стало известно, что американская корпорация Amazon объявила о продлении удаленного режима работы для своих сотрудников до 8 января из-за пандемии коронавируса.
Им, при этом, предлагается работать и в офисе, где обеспечены необходимые условия "санитарной" безопасности. Однако тем сотрудникам, которые могут эффективно работать из дома, рекомендуется воздержаться от посещения офиса.
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