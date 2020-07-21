Госдума приняла законопроект об удаленной работе

Законопроект также предполагает отказ от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП), поскольку стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы. Как работодателю, так и работнику во всех случаях предлагается предоставить возможность и право выбора, чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе.

Кроме того, предусматривается право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть «офлайн».

