Госдума приняла законопроект об удаленной работе
Законопроект об удаленной работе приняла Госдума в первом чтении.
Как сообщает РИА «Новости», документ регламентирует три ключевых понятия такой работы. Он определяет, что такое дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
Законопроект также предполагает отказ от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП), поскольку стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы. Как работодателю, так и работнику во всех случаях предлагается предоставить возможность и право выбора, чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе.
Кроме того, предусматривается право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть «офлайн».
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