Работу приложения Альфа-Банка восстановили после жалоб пользователей
Альфа-Банк устранил трудности со входом в мобильное приложение, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Клиенты банка во вторник пожаловались на проблемы с работой мобильного приложения. Зафиксировано 1128 отчетов.
В основном о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Екатеринбурга.
В банке опровергли информацию о сбоях. Пресс-служба кредитной организации заявила о проведении технических работ.
В конце ноября из Google Play исчезли мобильные приложения российских банков «Почта банк» и «Русский стандарт», попавших под санкции США, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru