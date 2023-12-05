Работу приложения Альфа-Банка восстановили после жалоб пользователей

Альфа-Банк устранил трудности со входом в мобильное приложение, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Из AppStore удалили мобильные приложения РЖД, «Ситидрайв» и «Сбермаркет»

Клиенты банка во вторник пожаловались на проблемы с работой мобильного приложения. Зафиксировано 1128 отчетов.

В основном о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Екатеринбурга.

В банке опровергли информацию о сбоях. Пресс-служба кредитной организации заявила о проведении технических работ.

В конце ноября из Google Play исчезли мобильные приложения российских банков «Почта банк» и «Русский стандарт», попавших под санкции США, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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