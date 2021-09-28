Google отключит миллионы смартфонов по всему миру

Владельцы смартфонов, которые работают на устаревших версиях операционной системы Android, больше не смогут пользоваться сервисами компании Google, пишет издание The Sun.

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Компания блокирует возможность пользования почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями. Это произойдет с 27 сентября.

Ограничение затронет владельцев гаджетов на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке.

Чтобы сервисы вновь стали доступны, необходимо перейти на устройство под управлением Android 3.0 и новее.

Ранее руководство сервиса WhatsApp заявило, что с 1 ноября приложение перестанет функционировать на смартфонах с устаревшими операционными системами. Речь идет о Android 4.0.4 и более ранних, а также iOS 9 и более ранних (все айфоны вплоть до шестого включительно).

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ФОТО: pxhere.com
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