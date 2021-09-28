Google отключит миллионы смартфонов по всему миру
Владельцы смартфонов, которые работают на устаревших версиях операционной системы Android, больше не смогут пользоваться сервисами компании Google, пишет издание The Sun.
Компания блокирует возможность пользования почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями. Это произойдет с 27 сентября.
Ограничение затронет владельцев гаджетов на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке.
Чтобы сервисы вновь стали доступны, необходимо перейти на устройство под управлением Android 3.0 и новее.
Ранее руководство сервиса WhatsApp заявило, что с 1 ноября приложение перестанет функционировать на смартфонах с устаревшими операционными системами. Речь идет о Android 4.0.4 и более ранних, а также iOS 9 и более ранних (все айфоны вплоть до шестого включительно).
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