Google отключит миллионы смартфонов по всему миру

Компания блокирует возможность пользования почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями. Это произойдет с 27 сентября.

Ограничение затронет владельцев гаджетов на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке.

Чтобы сервисы вновь стали доступны, необходимо перейти на устройство под управлением Android 3.0 и новее.

Ранее руководство сервиса WhatsApp заявило, что с 1 ноября приложение перестанет функционировать на смартфонах с устаревшими операционными системами. Речь идет о Android 4.0.4 и более ранних, а также iOS 9 и более ранних (все айфоны вплоть до шестого включительно).

