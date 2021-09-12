Xiaomi: жалоб на блокировку смартфонов в Крыму не поступало

Жалоб на блокировку смартфонов на территории стран СНГ, в частности Крыма, и Европы от пользователей не поступало, заявили в китайской компанию Xiaomi. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания Xiaomi блокирует свои смартфоны в Крыму

Уточняется, что пользователи уже начали оставлять сообщения об ограничении применения устройств Xiaomi на территории некоторых регионов на странице производителя в Facebook.

Ранее на форуме мобильных разработчиков XDA Developers появилась информация о том, что компания Xiaomi блокирует смартфоны собственного производства в Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на российском полуострове Крым. Это первые случаи, когда блокировка коснулась аппаратов, купленных и активированных в другой стране.

В Роспотребнадзоре накануне заявили об отсутствии обращений на блокировку смартфонов. По данным сервисных центров в Крыму, аналогичных жалоб также нет.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорМобильная СвязьКрымСмартфоны
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