Google оштрафовали на 2 млрд рублей из-за блокировки аккаунтов YouTube
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Google LLC виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что за нарушение антимонопольного законодательства на американскую компанию был наложен оборотный штраф в размере 34 886 073,22 доллара США (более двух млрд рублей).
«Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу», - подчеркнули в ФАС.
Ранее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации, сообщает RT.
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