Google оштрафовали еще на 800 тысяч рублей

В частности, IT-гиганта наказали за отказ компании ограничить доступ к размещённому на YouTube ролику, в котором содержится запрещённая в РФ информация.

По решению суда Google был назначен административный штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на четыре млн рублей за неудаление недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

