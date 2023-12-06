Google оштрафовали еще на 800 тысяч рублей

Американская компания Google получила в России очередной штраф. Такое решение принял Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

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В частности, IT-гиганта наказали за отказ компании ограничить доступ к размещённому на YouTube ролику, в котором содержится запрещённая в РФ информация.

По решению суда Google был назначен административный штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на четыре млн рублей за неудаление недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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