Google оштрафовали еще на 800 тысяч рублей
Американская компания Google получила в России очередной штраф. Такое решение принял Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
В частности, IT-гиганта наказали за отказ компании ограничить доступ к размещённому на YouTube ролику, в котором содержится запрещённая в РФ информация.
По решению суда Google был назначен административный штраф в размере 800 тысяч рублей.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на четыре млн рублей за неудаление недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru