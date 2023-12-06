СМИ: YouTube в России может сильно замедлиться

В России может сильно замедлиться в 2024 году YouTube. Об этом заявил один из руководителей Билайна Константин Колесов, сообщает Telegram-канал «Бэкдор».

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По его словам, интернет-гигант Google уже год как не поставляет оборудование, благодаря которому контент YouTube раздавался не из Европы или Москвы, а напрямую в регионах.

Колесов отметил, что из-за этого сначала «поплывёт» качество YouTube в регионах, затем трафик начнёт перекладываться на Москву и Петербург, тем самым, нагружая магистральные сети все больше и больше.

«На фоне этой ситуации смогут увеличить аудиторию отечественные сервисы: Rutube, VK Видео и прочие», - добавил представитель Билайна.

Ранее в Госдуме назвали блокировку YouTube сложно реализуемой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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