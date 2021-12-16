YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch
Видеохостинг YouTube заблокировал вещающий на немецком языке новый телеканал RT DE - RT auf Sendung. Об этом сообщает RT.
В сообщении говорится, что блокировка произошла в день запуска телевизионного вещания, причём в момент, когда на канале шла прямая трансляция эфира.
В RT добавили, что причина блокировки выясняется.
Ранее YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и DFP. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, немецкие каналы RT были удалены под надуманным предлогом.
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