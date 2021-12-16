YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch

Видеохостинг YouTube заблокировал вещающий на немецком языке новый телеканал RT DE - RT auf Sendung. Об этом сообщает RT.

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В сообщении говорится, что блокировка произошла в день запуска телевизионного вещания, причём в момент, когда на канале шла прямая трансляция эфира.

В RT добавили, что причина блокировки выясняется.

Ранее YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и DFP. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, немецкие каналы RT были удалены под надуманным предлогом.

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