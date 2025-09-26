Гонка за пиаром: Автомобилисты возмутились угрозе ареста за проезд по трамвайным путям
Профильный комитет Госдумы не поддержит предложение сажать в тюрьму на 15 суток за езду по трамвайным путям, заявил НСН Леонид Ольшанский.
Предложение сажать в тюрьму на 15 суток за езду по трамвайным путям – это лишняя репрессия для водителей, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Водителей хотят лишать прав и сажать в тюрьму на 15 суток за езду по трамвайным путям. Данное нарушение собираются приравнять к мелкому хулиганству. Инициатива Национального автомобильного союза уже направлена в МВД. Ольшанский выступил против такого предложения.
«Любые аналогичные учреждения гонятся за пиаром. 15 суток – это совсем безобразие. У нас до 15 суток положено за хулиганство, драку в общественном месте. Поэтому это предложение носит избыточный характер. Оно не будет поддержано профильным комитетом Госдумы. У нас был принят кодекс об административных правонарушениях. У президента не было вопросов к автомобильной части. Уже после принятия разные «горячие головы» начали вносить только репрессивные поправки, хотя наш кодекс соответствует нормам международного права. Об усилении наказания речи быть не может. Репрессии плодить не надо», - объяснил он.
Ранее глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил правительству поэтапно отказаться от праворульных автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
