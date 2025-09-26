Предложение сажать в тюрьму на 15 суток за езду по трамвайным путям – это лишняя репрессия для водителей, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Водителей хотят лишать прав и сажать в тюрьму на 15 суток за езду по трамвайным путям. Данное нарушение собираются приравнять к мелкому хулиганству. Инициатива Национального автомобильного союза уже направлена в МВД. Ольшанский выступил против такого предложения.