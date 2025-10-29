СМИ: В Саудовской Аравии построят стадион на крыше небоскреба
29 октября 202512:27
Футбольный стадион на крыше небоскреба планируют построить в Саудовской Аравии. Об этом пишет портал Gulf News.
Объект хотят разместить на вершине 350-метрового здания. Арена вместит 46 тысяч человек, планируется, что она будет работать за счет солнечной и ветровой энергии.
Как сообщает Paris Match, стадион сможет принять матчи чемпионата мира по футболу.
Ранее Международная федерация футбола объявила о проведении мирового футбольного первенства в 2034 году в Саудовской Аравии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
