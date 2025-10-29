Почти 17 млн россиян оформили самозапрет на кредиты
29 октября 202512:18
Около 17 млн человек оформили самозапрет на кредиты в России. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Механизм самозапретов на кредиты запустили в марте, глава ЦБ назвала его очень востребованным, пишет RT.
«Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек», - рассказала Набиуллина на заседании Совета Федерации.
Глава Центробанка назвала самозапрет на выдачу кредитов хорошей страховкой.
Между тем СМИ сообщили, что в России мошенники применяют различные схемы, чтобы убеждать граждан снять самозапреты на кредиты.
