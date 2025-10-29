Более 735 тысяч человек эвакуировали на Кубе из-за урагана «Мелисса»
Свыше 735 тысяч человек эвакуировали на Кубе в связи с приближением урагана «Мелисса». Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель в соцсети X.
По его словам, власти уточнили в провинциях меры, принятые из-за прохождения урагана.
«Более 735 тысяч человек эвакуированы, и работы все еще продолжаются», - подчеркнул Диас-Канель.
Президент добавил, что на Кубе предстоящая ночь будет очень тяжелой.
Ранее ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку, более 530 тысяч человек остались без электроснабжения. Из-за стихии погибли три человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru