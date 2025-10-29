Более 735 тысяч человек эвакуировали на Кубе из-за урагана «Мелисса»

Свыше 735 тысяч человек эвакуировали на Кубе в связи с приближением урагана «Мелисса». Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель в соцсети X.

По его словам, власти уточнили в провинциях меры, принятые из-за прохождения урагана.

«Более 735 тысяч человек эвакуированы, и работы все еще продолжаются», - подчеркнул Диас-Канель.

Президент добавил, что на Кубе предстоящая ночь будет очень тяжелой.

Ранее ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку, более 530 тысяч человек остались без электроснабжения. Из-за стихии погибли три человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

