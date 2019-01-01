Голунова и его защиту пригласили в Следственный комитет

Иван Голунов и его защита приглашены в Следственный комитет. Как пишет ТАСС, об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Других подробностей пока не сообщается.

К слову, накануне стало известно, что четверо сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы уволены после уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Троих полицейских, по данным проекта Baza, выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». В частности, сотрудники допустили нарушения, когда своевременно не предоставили задержанному адвоката и в течение длительного времени не давали связаться с родственниками. Уволенные сотрудники полиции намерены через суд добавиться своего восстановления на работу. Четвертая уволенная — сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, отправившая в пресс-службу главного управления МВД по Москве фотографии с обысков, на которых была изображена нарколаборатория, отмечает RT.