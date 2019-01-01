Дело Голунова

Голунова и его защиту пригласили в Следственный комитет

17 июля12:07

Иван Голунов и его защита приглашены в Следственный комитет. Как пишет ТАСС, об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Других подробностей пока не сообщается.

К слову, накануне стало известно, что четверо сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы уволены после уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Троих полицейских, по данным проекта Baza, выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». В частности, сотрудники допустили нарушения, когда своевременно не предоставили задержанному адвоката и в течение длительного времени не давали связаться с родственниками. Уволенные сотрудники полиции намерены через суд добавиться своего восстановления на работу. Четвертая уволенная — сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, отправившая в пресс-службу главного управления МВД по Москве фотографии с обысков, на которых была изображена нарколаборатория, отмечает RT.

«По отрицательным мотивам». Голунов уронил доверие к силовикам

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве подтвердили, что сотрудники уволены по результатам служебной проверки.

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что уволены из органов все участвовавшие в операции задержания Ивана Голунова, однако никто до сих пор не дал ответ на главный вопрос – откуда у журналиста в рюкзаке оказались наркотики.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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