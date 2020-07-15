Голунов решил отсудить 5 млн у задерживавших его экс-полицейских

Журналист Иван Голунов подал судебный иск к пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задерживали его летом прошлого года.

Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Голунов намерен отсудить у них 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, передаёт РИА Новости. По словам адвоката, иск может быть рассмотрен как во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывших полицейских, так и отдельно.

6 июня 2019 года Голунова полицейские задержали с наркотиками, которые, как потом выяснилось, они же ем и подбросили. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств: следствие решило, что сотрудники полиции сами приобрели и подбросили наркотики для фабрикации уголовного дела с целью повышения по службе. Были арестованы пять человек: бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы кбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, их бывший начальник Игорь Ляховец и Денис Коновалов, давший показания на Ляховца.

