Голунов решил отсудить 5 млн у задерживавших его экс-полицейских
Журналист Иван Голунов подал судебный иск к пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задерживали его летом прошлого года.
Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Голунов намерен отсудить у них 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, передаёт РИА Новости. По словам адвоката, иск может быть рассмотрен как во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывших полицейских, так и отдельно.
6 июня 2019 года Голунова полицейские задержали с наркотиками, которые, как потом выяснилось, они же ем и подбросили. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств: следствие решило, что сотрудники полиции сами приобрели и подбросили наркотики для фабрикации уголовного дела с целью повышения по службе. Были арестованы пять человек: бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы кбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, их бывший начальник Игорь Ляховец и Денис Коновалов, давший показания на Ляховца.
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