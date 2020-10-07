«Пусть учатся читать!» Голунов опроверг амфетамины в своей крови
Прославившийся незаконным арестом журнaлист в эфире НСН рассказал, что именно было найдено в его анализах экспертами ФСБ.
Эксперты ФСБ обнаружили в крови журналиста издания Meduza Ивана Голунова следы амфетамина, заявил неназванный источник ТАСС. Эта фраза якобы содержится в описательной части документа, хотя в выводах экспертизы говорится, что запрещенных веществ не выявлено - «они только обнаружены на волосах».
Сам журналист издания Meduza Иван Голунов в беседе с НСН заявил, что никаких амфетаминов в его крови найдено не было.
«Мне кажется, что просто адвокатам противоположной стороны нужно вспомнить школьную программу по чтению и научиться читать. В экспертизе указано, что помимо моей крови были взяты два контрольных образца. Образец крови человека, который не употребляет наркотики, и человека, который употребляет амфетамин. Соответственно в моем образце были обнаружены - кофеин, никотинамид и теобромин. А в образцах человека употребляющего амфетамин и был обнаружен амфетамин. Также, напомню, что никаких амфетаминов в изъятых наркотиках или где-то еще не фигурировало ранее», – пояснил Голунов.
Кроме того, он добавил, что ему стало известно о рассмотрении сегодня, 7 октября, вопроса лишения адвокатского статуса относительно адвоката бывшего полицейского Игоря Ляховца Алексея Коврижкина на дисциплинарном совете адвокатской палаты «по этой истории со взяткой».
«Вероятно, человек нервничал и все неправильно прочитал», - заметил собеседник НСН.
Что касается расследования дела, то работы по установлению заказчика ведутся, добавил Голунов.
«Там есть какие-то движения. Дело выделено и по нему ведется работа», - заключил журналист.
Ранее НСН сообщала, что СК ужесточил обвинение задерживавшим Голунова экс-полицейским.
Журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в распространении наркотиков. Ряд крупнейших изданий выступил в поддержку журналиста. Через некоторое время обвинения с журналиста сняли, а в отношении полицейских, участвовавших в незаконных действиях, начали расследование по уголовным статьям о превышении полномочий, фальсификации улик и обороте наркотических средств.
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