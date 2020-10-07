«Пусть учатся читать!» Голунов опроверг амфетамины в своей крови

Эксперты ФСБ обнаружили в крови журналиста издания Meduza Ивана Голунова следы амфетамина, заявил неназванный источник ТАСС. Эта фраза якобы содержится в описательной части документа, хотя в выводах экспертизы говорится, что запрещенных веществ не выявлено - «они только обнаружены на волосах».

Сам журналист издания Meduza Иван Голунов в беседе с НСН заявил, что никаких амфетаминов в его крови найдено не было.

«Мне кажется, что просто адвокатам противоположной стороны нужно вспомнить школьную программу по чтению и научиться читать. В экспертизе указано, что помимо моей крови были взяты два контрольных образца. Образец крови человека, который не употребляет наркотики, и человека, который употребляет амфетамин. Соответственно в моем образце были обнаружены - кофеин, никотинамид и теобромин. А в образцах человека употребляющего амфетамин и был обнаружен амфетамин. Также, напомню, что никаких амфетаминов в изъятых наркотиках или где-то еще не фигурировало ранее», – пояснил Голунов.