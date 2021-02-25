Голосование о возвращении памятника на Лубянскую площадь начнется 25 февраля

Мэрия одобрила предложение ОП провести среди москвичей опрос с 25 февраля по 5 марта. Жители столицы смогут ответить на вопрос, какому историческому деятелю следует установить памятник на Лубянской площади. Будет предложено два варианта: монумент Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

По словам Венидиктова, голосование откроется в 10 утра. Агентство отмечает, что оставить Лубянскую площадь без изменений власти не планируют.

Ранее агентство передавало, что Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь примером "исторической амнезии".



