Голосование о возвращении памятника на Лубянскую площадь начнется 25 февраля
Голосование, посвященное установке на Лубянской площади в Москве памятника Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому, начнется в 10 утра по московскому времени на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Общественной палаты (ОП) Москвы Алексея Венедиктова.
Мэрия одобрила предложение ОП провести среди москвичей опрос с 25 февраля по 5 марта. Жители столицы смогут ответить на вопрос, какому историческому деятелю следует установить памятник на Лубянской площади. Будет предложено два варианта: монумент Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.
По словам Венидиктова, голосование откроется в 10 утра. Агентство отмечает, что оставить Лубянскую площадь без изменений власти не планируют.
Ранее агентство передавало, что Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь примером "исторической амнезии".
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