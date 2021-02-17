РПЦ выступила против возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь «показателем исторической амнезии», передает РИА Новости.

По словам епископа, агитация за возвращение Дзержинского на Лубянку свидетельствует о мифологизации советского периода и персонально создателя ВЧК, а также показывает уровень исторической амнезии относительно исторической России, какой она была до 1917 года.

Он предложил в качестве альтернативы рассмотреть хотя бы установку памятника главе третьего отделения Александру Бенкендорфу или Александру Невскому.