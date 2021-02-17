РПЦ выступила против возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку
Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь «показателем исторической амнезии», передает РИА Новости.
По словам епископа, агитация за возвращение Дзержинского на Лубянку свидетельствует о мифологизации советского периода и персонально создателя ВЧК, а также показывает уровень исторической амнезии относительно исторической России, какой она была до 1917 года.
Он предложил в качестве альтернативы рассмотреть хотя бы установку памятника главе третьего отделения Александру Бенкендорфу или Александру Невскому.
Ранее с просьбой вернуть памятник председателю ВЧК Дзержинскому на Лубянскую площадь обратилась группа литераторов и блогеров. Под обращением, в частности, подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов. Сейчас монумент Дзержинского находится в парке «Музеон».
Общественная палата Москвы заявила, что составит список предложений по историческим личностям для установки памятника на Лубянской площади. Для этого планируется устроить голосование, чтобы пропустить перечень через максимальное число горожан.
Кроме того, предложения по установке памятника на Лубянке будут собраны через муниципалитеты. Основным механизмом сбора мнений станет портал «Активный гражданин». На голосование будет выставлен шорт-лист персон, чьи образы могут быть использованы на площади.
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