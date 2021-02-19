На Лубянке снова будет памятник
Осталось лишь два варианта нового монумента на Лубянской площади.
Общественная палата Москвы вынесет на голосование вопрос об установке памятника на Лубянской площади перед зданием ФСБ России.
Как сообщил зампредседателя палаты Алексей Венедиктов, москвичам будут предложены два варианта – вернуть на это место памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или украсить площадь монументом князю Александру Невскому. Вариант оставить все, как есть, не рассматривается. Голосование начнется 25 февраля в системе «Активный гражданин» и на сайтах ряда СМИ. Появившийся на Лубянской площади в 1958 году памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года. Его не разрушили, а перевезли на пустырь перед новым зданием Третьяковской галереи. Позже на этом месте возник «Музеон», где монумент остается по сей день.
Дискуссия о целесообразности возвращения на Лубянку памятника Дзержинскому разгорелась с новой силой после того, как в начале февраля несколько писателей и общественных деятелей, в том числе Захар Прилепин и Александр Проханов, обратились с соответствующей просьбой в мэрию Москвы. Они утверждали, что монумент имеет историко-культурное значение, а его возвращение не подменяет установленный на той же площади Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий, а даже дополняет его.
Провокационным назвал вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переадресовал его столичным властям. А спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что вопрос о возвращении памятник Дзержинскому в центр столицы следует решать путем референдума. Вот до него дело почти и дошло.
«Историческая амнезия», - такой диагноз призывающим вернуть Дзержинского на Лубянку поставил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. По его словам, которые приводит РБК, к возвращению памятника призывают не только «фанатики советского прошлого», но и люди, которые «не вполне вникают в суть персонажа».
А «суть персонажа» можно в буквальном смысле описать в двух словах – красный террор, инициатором и руководителем которого был как раз Феликс Эдмундович Дзержинский. Можно, конечно, придерживаться позиции в том духе, что это – часть нашей истории. Но и демонтаж памятника после попытки госпереворота ГКЧП – тоже символ эпохи. Вот и возникает вопрос, а зачем вновь провоцировать поляризацию в обществе? От чего нас пытаются отвлечь на этот раз дискуссией о призраках прошлого?
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- В партии Медведчука пообещали довести до конца импичмент Зеленскому
- Сотрудники 12 посольств в РФ привились вакциной «Спутник V»
- Собянин назвал обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве
- Белоруссия предложила РФ расширить ж/д и авиасообщение
- Макрон выступил за «требовательный диалог» с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru