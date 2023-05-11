Голосом фильма «Киты: Стражи планеты» в России стал Сергей Бурунов
Кинокомпания «Russian World Vision» выпустит в российский прокат фильм Жан-Альбера Льевра «Киты: Стражи планеты», премьера состоится 8 июня.
Фильм состоит из беспрецедентных кадров, снятых в четырех разных уголках мира в 4К. По задумке режиссера, повествование в картине ведется от лица китов. В центре сюжета выбросившийся на берег кит, за спасение которого берется группа людей. В российской версии закадровый текст озвучил известный артист и актер дубляжа Сергей Бурунов.
Зрители смогут увидеть картину и на языке оригинала.
Также кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko покажут в России фильм открытия 76 Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри». В марте в России на большие экраны также вышли три картины Франсуа Трюффо, легендарного режиссера эпохи Французской новой волны. Кинопрокатная компания Russian World Vision представила фильмы «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа», передает «Радиоточка НСН».
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