«Дурацкая традиция»: Кинокритик счел сборы «Вызова» провальными и назвал причину

Кассовые сборы фильма «Вызов» не дотягивают до ожидаемых, кинокартине нужно собрать еще больше миллиарда рублей, чтобы выйти в ноль, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН.

Кассовые сборы российской кинокартины «Вызов», часть которого сняли в космосе, достигли 1 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Такой показатель достигнут за 13 дней – лента вышла в широкий прокат 20 апреля.