«Дурацкая традиция»: Кинокритик счел сборы «Вызова» провальными и назвал причину
Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что ожидания продюсеров не оправдались, фильм собрал "всего" миллиард рублей за две недели в прокате.
Кассовые сборы фильма «Вызов» не дотягивают до ожидаемых, кинокартине нужно собрать еще больше миллиарда рублей, чтобы выйти в ноль, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
Кассовые сборы российской кинокартины «Вызов», часть которого сняли в космосе, достигли 1 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Такой показатель достигнут за 13 дней – лента вышла в широкий прокат 20 апреля.
«Миллиард за две недели – это ниже уровня ожидания, у «Вызова» бюджет миллиард и сто миллионов. Он собрал миллиард, из этого 50%, то есть, 500 миллионов ушло владельцам кинотеатров. Еще порядка 20% - 200 миллионов – ушло дистрибьютерам. Осталось 300 миллионов, пока чистый убыток. Чтобы фильм с бюджетом в миллиард вышел хотя бы в ноль, он должен собрать больше двух миллиардов. До лета в лучшем случае фильм выйдет в ноль, соберет порядка двух миллиардов. Ожидания продюсеров не оправдались», - отметил Шнейдеров.
По его словам, продюсеры картины ошиблись, когда решили выпускать фильм в апреле перед майскими праздниками. Шнейдеров отметил, что шансов у «Вызова» было бы больше в новогодние каникулы.
«Сейчас длинные праздники, народ уезжает на дачи, это предсказуемая ситуация. Выпускать космическую мелодраму нужно было в условные новогодние каникулы. Тогда ситуация была бы лучше. У наших продюсеров есть дурацкая традиция выпускать фильмы к датам. Они захотели под День космонавтики, но тогда нужно было двенадцатого числа и выпускать. Первый уикенд определяется рекламой, его рекламировали даже на Госуслугах, из каждого утюга шла реклама, дальше работает сарафанное радио, идет падение», - объяснил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой сняла фильм на борту космического корабля. На прошедшем в Кремле торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики российский лидер поблагодарил создателей фильма «Вызов», который снимали на борту Международной космической станции (МКС), передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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