Голодающий экс-чиновник Шестун помещен в больницу СИЗО

Объявивший голодовку бывший глава Серпуховского района Александр Шестун помещён под наблюдение врачей в палату интенсивной терапии больницы следственного изолятора «Матросская тишина». Об этом сообщил АГН «Москва» руководитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказания Сергей Мороз. Он уточнил, что экс-чиновник не соглашается с обвинениями в свой адрес и ходом следствия.

Мороз заверил, что жизнь и здоровье Шестуна – вне опасности, состояние пока определяется как средней тяжести. Александра Шестуна задержали и арестовали, обвинив в превышении должностных полномочий с последующими тяжкими последствиями. Позже ему стали вменять особо крупное мошенничество, легализация денежных средств, незаконная предпринимательскую деятельность, а также взяточничество.