НАК: Новый антикоррупционный закон обкатали на Захарченко и Шестуне

Над законопроектом, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, но и деньги с банковских счетов, не отображенных в декларации о доходах, работают сейчас в Минюсте. Средства будут передавать в пользу государства, если сумма превысит общий доход чиновника и его супруга, но они не смогут доказать законность получения средств.

Под действие закона попадут также сотрудники госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда, госслужащие и чиновники. Словом, все организации, в которых обязательно ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что новое правило уже начало действовать.

«Во-первых, это еще один шаг в борьбе с коррупцией, просто их нужно много. Во-вторых, этот закон де-факто действует на примере тех же судебных процессов в отношении, например, полковника Захарченко. Задекларированные деньги были изъяты не только у него, но и у его родственников. Такая же история произошла и с экс-главой Серпуховского района Александром Шестуном. Минюст сейчас приводит все эти нормы в соответствии с действующим законодательством. Но уже сейчас мы видим, могут изымать и недвижимость, и деньги, в том числе и у третьих лиц, которым госслужащие доверили на хранение или переписали на их имя», - пояснил эксперт.