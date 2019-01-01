НАК: Новый антикоррупционный закон обкатали на Захарченко и Шестуне
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал, чем полезно изъятие незадекларированных доходов чиновников.
Над законопроектом, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, но и деньги с банковских счетов, не отображенных в декларации о доходах, работают сейчас в Минюсте. Средства будут передавать в пользу государства, если сумма превысит общий доход чиновника и его супруга, но они не смогут доказать законность получения средств.
Под действие закона попадут также сотрудники госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда, госслужащие и чиновники. Словом, все организации, в которых обязательно ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что новое правило уже начало действовать.
«Во-первых, это еще один шаг в борьбе с коррупцией, просто их нужно много. Во-вторых, этот закон де-факто действует на примере тех же судебных процессов в отношении, например, полковника Захарченко. Задекларированные деньги были изъяты не только у него, но и у его родственников. Такая же история произошла и с экс-главой Серпуховского района Александром Шестуном. Минюст сейчас приводит все эти нормы в соответствии с действующим законодательством. Но уже сейчас мы видим, могут изымать и недвижимость, и деньги, в том числе и у третьих лиц, которым госслужащие доверили на хранение или переписали на их имя», - пояснил эксперт.
Напомним, сейчас Генпрокуратура имеет право изымать в пользу государства только ценные бумаги, автомобили и недвижимость. Делается это в случае отсутствия подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальных доход семьи за предыдущие три года.
«Звучит этот законопроект оптимистично, но сейчас важно, чтобы эта практика сформировалась, была четкой, и не было возможностей толкования этого закона не только на чиновников, но и на лиц, ведущих коммерческую деятельность, но выполняющих госконтракты», - предупредил Виктор Цымбал.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что с мая 2016 года прокуроры направили в суды несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 млрд рублей. Из них уже удовлетворены иски на 11,5 млрд рублей.
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