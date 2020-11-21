Голландский журналист взломал совещание министров обороны Евросоюза в Zoom

По словам журналиста, код конференции он разглядел на одной из фотографий – пять цифр из шести. Последнюю цифру подобрал самостоятельно.

Ворлан вышел в Zoom вместе с министрами и даже успел с ними пообщаться. Военные предложили представителю СМИ покинуть конференцию, пока к нему не пришла полиция.

Встречу в Zoon перенесли на другое время «в целях безопасности», сообщает Telegram-канал издания «Подъём». А журналист заявил, что вышел «на международный уровень».

Напомним, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН раскритиковал инициативу парламентариев

«Нас и так контролируют, как только могут. Есть "закон Яровой" – все записывают наш смс, мессенджеры, разговоры, на какие сайты мы заходим. Нет никакой скрытой информации», - подчеркнул Кусков в эфир НСН.

