Голландский журналист взломал совещание министров обороны Евросоюза в Zoom
Журналист нидерландского телеканала RTL Nieuws Даниэль Верлаан взломал секретное совещание глав оборонных министерств ЕС, которая проходила в Zoom. Пароль он получил в Twitter голландского министра.
По словам журналиста, код конференции он разглядел на одной из фотографий – пять цифр из шести. Последнюю цифру подобрал самостоятельно.
Ворлан вышел в Zoom вместе с министрами и даже успел с ними пообщаться. Военные предложили представителю СМИ покинуть конференцию, пока к нему не пришла полиция.
Встречу в Zoon перенесли на другое время «в целях безопасности», сообщает Telegram-канал издания «Подъём». А журналист заявил, что вышел «на международный уровень».
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