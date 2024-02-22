Голикова заявила об увеличении на 5 млн россиян, получающих социальные услуги
Социальные услуги сейчас получают 8,4 миллиона граждан в России, их число выросло с 2018 года на пять миллионов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, ежегодно охват, претендующих на социальные услуги растет. Во многом это реализовано за счет программы активного долголетия, передает РИА Новости.
Вице-премьер пояснила, что приоритетным направлением долговременного ухода является уход на дому. Помощь оказывают специально обученные помощники. С сентября прошлого года этот проект реализуется во всех регионах страны.
В 2023 году долговременный уход получили 171,2 тысяч граждан, что составляет порядка 10% нуждающихся в уходе россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru