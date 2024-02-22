Голикова заявила об увеличении на 5 млн россиян, получающих социальные услуги

Социальные услуги сейчас получают 8,4 миллиона граждан в России, их число выросло с 2018 года на пять миллионов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, ежегодно охват, претендующих на социальные услуги растет. Во многом это реализовано за счет программы активного долголетия, передает РИА Новости.