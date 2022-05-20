Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на портале «Работа России» уже доступно более двух миллионов предложений о работе, сообщает РИА Новости.
По её словам, это почти в три раза больше, чем зарегистрированных в стране безработных, численность которых за неделю сократилось.
«С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи», - уточнила вице-премьер.
Ранее Голикова заявила, что в России на 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года увеличилось число зарегистрированных безработных, рост составил порядка четырёх тысяч человек.
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