Голикова заявила о росте числа безработных в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России впервые с 1 марта выросло число безработных в России, сообщает РИА Новости.
На заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда она уточнила, что речь идёт о тех, кто официально зарегистрирован в органах службы занятости.
«На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года... Рост составляет порядка четырёх тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась», - добавила Голикова.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переобучение граждан, оставшихся без работы, «всё-таки лучше, чем общественные работы».
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