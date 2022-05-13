Голикова заявила о росте числа безработных в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России впервые с 1 марта выросло число безработных в России, сообщает РИА Новости.

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На заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда она уточнила, что речь идёт о тех, кто официально зарегистрирован в органах службы занятости.

«На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года... Рост составляет порядка четырёх тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась», - добавила Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переобучение граждан, оставшихся без работы, «всё-таки лучше, чем общественные работы».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБезработицаТатьяна Голикова
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