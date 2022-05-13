Голикова заявила о росте числа безработных в России

На заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда она уточнила, что речь идёт о тех, кто официально зарегистрирован в органах службы занятости.

«На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года... Рост составляет порядка четырёх тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась», - добавила Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переобучение граждан, оставшихся без работы, «всё-таки лучше, чем общественные работы».