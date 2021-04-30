Голикова заявила о снижении смертности от коронавируса в РФ

Голикова пояснила, что пиковые значения смертности были в декабре 2020 года и январе 2021 года. По ее словам, увеличение летальных исходов было вызвано второй волной пандемии COVID-19.



Вице-премьер добавила, что в марте 2021 смертность уменьшилась на 21% в сравнении с декабрем и почти на 13% в сравнении с январем. В апреле статистика продолжает улучшаться. По данным Голиковой, в апреле показатели смертности снизились на 13% в сравнении с мартом. По ее мнению, в России постепенно снижается уровень смертности от коронавируса.