Голикова заявила о снижении смертности от коронавируса в РФ
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении смертности от коронавируса в апреле. Об этом политик рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
Голикова пояснила, что пиковые значения смертности были в декабре 2020 года и январе 2021 года. По ее словам, увеличение летальных исходов было вызвано второй волной пандемии COVID-19.
Вице-премьер добавила, что в марте 2021 смертность уменьшилась на 21% в сравнении с декабрем и почти на 13% в сравнении с январем. В апреле статистика продолжает улучшаться. По данным Голиковой, в апреле показатели смертности снизились на 13% в сравнении с мартом. По ее мнению, в России постепенно снижается уровень смертности от коронавируса.
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