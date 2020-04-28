Глава Минздрава предостерег от посещения родных на майские праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко настоятельно рекомендует соотечественникам отказаться от поездок в майские праздники к родственникам во избежание их заражения коронавирусом. Глава Минздрава поднял эту тему на совещании под председательством президента по вопросам противодействия распространению инфекции.

Мурашко отметил, что за последний месяц постоянно фиксируются внутрисемейные формы заражения CJVID-19. Министр призвал позаботиться о сохранении жизни членов семьи старшего возраста, уберечь их от дополнительных рисков. Тем более, что пожилые люди переносят заболевание наиболее тяжело.

Глава Минздрава также рассказал, что сейчас в реанимациях находятся 1670 пациентов со всеми типами пневмоний, они получают интенсивную терапию. Всего в России выявлено 93 558 случаев инфицирования. За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 867 человек.

