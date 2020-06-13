Голикова заявила о прохождении пика коронавируса 11 мая

Она отметила, что ежесуточный прирост с конца марта по сегодняшний день сократился до 16 раз.

«Это очень серьезный показатель, сегодня это 1,7-1,8% в среднем по России. Но еще раз хочу сказать, что все равно он еще остается достаточно тревожным для нас, потому что мы достигли пика на очень высоких цифрах», - отметила вице-премьер.

Голикова напомнила, что 79% заболевших COVID-19 уже выписаны из больниц. Она также отметила «достойную» работу региональных медучреждений и сообщила, что больницы, перепрофилированные под работу с коронавирусом, возвращаются в обычный режим и начинают прием плановых пациентов.

Накануне на сайте на сайте стопкоронавирус.рф опубликована карта выхода из режима самоизоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса. Более 40 регионов, по данным карты, проходят первый этап отмены ограничений, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, открыты небольшие магазины и центры услуг.

