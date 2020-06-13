Голикова заявила о прохождении пика коронавируса 11 мая
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о том, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19 11 мая, и с тех пор эпидемия пошла на спад. Однако, суточный прирост заболевших остается тревожным.
«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование, или количество ПЦР-исследований, увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза»,— приводит слова Голиковой на брифинге кабмина РФ ТАСС.
Она отметила, что ежесуточный прирост с конца марта по сегодняшний день сократился до 16 раз.
«Это очень серьезный показатель, сегодня это 1,7-1,8% в среднем по России. Но еще раз хочу сказать, что все равно он еще остается достаточно тревожным для нас, потому что мы достигли пика на очень высоких цифрах», - отметила вице-премьер.
Голикова напомнила, что 79% заболевших COVID-19 уже выписаны из больниц. Она также отметила «достойную» работу региональных медучреждений и сообщила, что больницы, перепрофилированные под работу с коронавирусом, возвращаются в обычный режим и начинают прием плановых пациентов.
Накануне на сайте на сайте стопкоронавирус.рф опубликована карта выхода из режима самоизоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса. Более 40 регионов, по данным карты, проходят первый этап отмены ограничений, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, открыты небольшие магазины и центры услуг.
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