Голикова заявила о продлении масочного режима в России

Россиянам придётся носить маски и использовать санитайзеры не только летом, но и предстоящей осенью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

По её словам, такая необходимость сохранится для предотвращения распространения коронавируса и заражения сезонными простудными заболеваниями, передаёт ТАСС.

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Голикова напомнила, что осень — сезон гриппа и пневмонии, да и «вирус никуда не уходит».

«Несмотря на то что он [коронавирус] не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов», - цитирует Голикову телеканал «360».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что осенью возможна вторая волна коронавируса, но зимой ситуация будет урегулирована. Иммунолог Сергей Зверев считает, что большинство людей во вторую волну переболеют бессимптомно — по его мнению, вводить ограничения не нужно, сообщает «Дни.ру».

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирус
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