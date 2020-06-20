Фёкла Толстая: Люди не носят маски и перчатки, не соблюдают дистанцию
Аналитики изучили фотографии с достопримечательностями, которые россияне выкладывали в социальные сети во время режима самоизоляции. Таким образом, Санкт-Петербург стал городом, где режим нарушали чаще всего.
Телеведущая и журналист Фёкла Толстая призналась в эфире НСН, что ее пугают переполненные людьми, которые не соблюдают меры безопасности, кафе и улицы при условии, что количество заболевших COVID-19 уменьшилось лишь немного.
«Во-первых, я думаю, что в Санкт-Петербурге больше достопримечательностей, чем в других российских городах. Во всяком случае, мне там хочется вынимать телефон из кармана и фотографировать чаще, чем в других местах. Но, к сожалению, Санкт-Петербург и в отношении заболевших и в отношении погибших от COVID-19 тоже шел впереди других городов. Я не думаю, что это связано только с нарушением самоизоляции. В прочем, что сейчас говорить об изоляции, когда она так резко была снята. И улицы, и кафе полны людей, которые не соблюдают никакой социальной дистанции, не носят маски и перчатки. Я понимаю, что трудно носить маски в такую жару, но ведь число заболевших сократилось лишь немного, ничто не свидетельствует об окончании пандемии. Меня это пугает, я стараюсь по-прежнему оставаться на самоизоляции», – сказала она.
Также журналист Фёкла Толстая рассказала в эксклюзивном интервью НСН о плюсах удаленной работы. По ее мнению, в такой формате сотрудникам легче ориентироваться на результат.
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