Количество заявок на конкурс «Лидеры России» перевалило 46 тысяч

Более 46 тысяч заявок поступило на конкурс управленцев «Лидеры России», который стартовал 4 октября. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции, посвящённой третьему сезону конкурса.

По его словам, решение о старте конкурса «Лидеры России» принималось лично президентом страны, так как в интересах государства сделать всё, чтобы у молодых людей в России были возможности для самореализации.

«Вот сейчас, на мой взгляд, решающий момент для каждого человека, потому что либо ты продолжаешь разговаривать, либо ты берёшь на себя ответственность за свою жизнь, за свою судьбу и начинаешь действовать», — прокомментировал Кириенко.

Он напомнил, что «Лидеры России» уже зарекомендовали себя как успешный социальный лифт для амбициозной молодёжи. Добавим, на сегодняшний день больше всего заявок на конкурс получено из центральной России – 34,4%, на втором месте Приволжский федеральный округ, из которого зарегистрировалось 16,1%, замыкает тройку Северо-Западный — 13,9%.

Добавим, регистрация участников на конкурс продлится до 27 октября. Программа конкурса практически не претерпела изменений: для регистрации нужно заполнить анкету, записать видеоинтервью и небольшое эссе.



